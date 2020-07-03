В настоящее время въезд в США для граждан Украины разрешен. В то же время действует ряд ограничений.
“Введены ограничения на поездки в США граждан Украины, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран-членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, а также Китайской Народной Республики, Бразилии и Исламской Республики Иран. Указанные ограничения действуют также для пассажиров, находящихся на территориях названных стран с целью транзита”, — говорится в сообщении МИД.
В настоящее время украинские сервисы по поиску авиабилетов прокладывают маршрут в США из Киева преимущественно с пересадкой в Великобритании, Германии, Франции и других странах Европы. Однако в случае пребывания в странах Шенгенской зоны въезд для граждан Украины запрещается.
Следовательно, въезд в США возможен только в случае, если пересадка будет осуществлена в стране, пребывание в которой с целью транзита разрешено американкой стороной. Транзит в США также возможен, но при условии наличия визы.
Отметим, в настоящее время США является лидером среди стран по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19. Заражение было подтверждено у 2,7 млн человек, 128 тысяч человек погибли. Ознакомиться с актуальной информацией о ситуации в каждом из штатов можно на сайте Университета Джона Хопкинса.
- 22 апреля The New York Times сообщила, что Дональд Трамп остановит выдачи грин-карт в связи с пандемией COVID-19, но оставит программу “гостевых” работников.
- На следующий день Трамп подписал указ. Ограничение было введено на 60 дней и не касалось врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.
- 23 июня президент США Дональд Трамп принял решение до конца 2020 года запретить выдачу грин-карт и различных видов рабочих виз.