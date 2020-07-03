Условия въезда в США для туризма во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В настоящее время въезд в США для граждан Украины разрешен. В то же время действует ряд ограничений.

“Введены ограничения на поездки в США граждан Украины, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран-членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, а также Китайской Народной Республики, Бразилии и Исламской Республики Иран. Указанные ограничения действуют также для пассажиров, находящихся на территориях названных стран с целью транзита”, — говорится в сообщении МИД.

В настоящее время украинские сервисы по поиску авиабилетов прокладывают маршрут в США из Киева преимущественно с пересадкой в Великобритании, Германии, Франции и других странах Европы. Однако в случае пребывания в странах Шенгенской зоны въезд для граждан Украины запрещается.

Следовательно, въезд в США возможен только в случае, если пересадка будет осуществлена в стране, пребывание в которой с целью транзита разрешено американкой стороной. Транзит в США также возможен, но при условии наличия визы.

Отметим, в настоящее время США является лидером среди стран по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19. Заражение было подтверждено у 2,7 млн человек, 128 тысяч человек погибли. Ознакомиться с актуальной информацией о ситуации в каждом из штатов можно на сайте Университета Джона Хопкинса.