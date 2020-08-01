Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

“Полтавского террориста Романа Скрыпника – ликвидировано. 1 августа, около 02:00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мер по розыску Скрыпника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника”, – говорится в сообщении.

По словам Геращенко, в дальнейшем Скрыпник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Но Гума имел при себе табельное оружие. А с целью задержания злоумышленника правоохранители ввели в действие специальную полицейскую операцию “Гром”.

“Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД через точный выстрел. Заложник имел три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим”, – отметил он.

23 июля в Полтаве злоумышленник, угрожавший подорвать гранату, сначала взял в заложники сотрудника полиции, а затем обменял его на полковника полиции Виталия Шияна. #Буквы рассказывали все подробности события.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал имя жителя Полтавы, который взял в заложники начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна. Его имя – Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р.