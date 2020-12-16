Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации ТКГ.

Заседание состоялось сегодня в режиме видеоконференции.

“К сожалению, мы не увидели полномочного представителя президента РФ в Трехсторонней контактной группе господина Бориса Грызлова”, – говорится в сообщении.

Зато глава украинской делегации Леонид Кравчук воспользовался случаем напомнить о “Плане совместных шагов”.

Отмечается, что украинская делегация вновь напомнила о своей позиции – основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности как такие, и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой “План совместных шагов”.

Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже.

Напомним, украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ). План содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.