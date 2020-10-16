Об этом сообщает издание The Times.
Несколько дней назад глава правительства провела рабочую встречу с депутатом парламента Финляндии, у которого подтвердился диагноз коронавирус. Об этой новости Марин узнала в пятницу, 16 октября. Она немедленно покинула Совет Европы.
Представлять интересы Финляндии на заключительном заседании Совета Европы будет коллега Марин из Швеции Стефан Левен. Стороны предварительно об этом договорились.
Напомним, что 14 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен экстренно оставила саммит ЕС через контакт с больным на коронавирус. Она сообщила, что заболел один из сотрудников ее офиса.
- Ранее главный дипломат Европейского союза Жосеп Боррель сообщил, что идет на самоизоляцию через контакт с человеком, больным на коронавирус COVID-19. Вместе с Боррелем, на самоизоляцию последовал еще один дипломат – Янез Ленарчич. Они контактировали с одним и тем же человеком в Эфиопии.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий временно перешел на удаленный режим работы. Политик самоизолировался после тесного контакта с зараженным коронавирусом.