Премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула заседание саммита Европейского союза и отправилась на самоизоляцию. Такое решение было принято после контакта политика с больным на коронавирус человеком.

Об этом сообщает издание The Times.

Несколько дней назад глава правительства провела рабочую встречу с депутатом парламента Финляндии, у которого подтвердился диагноз коронавирус. Об этой новости Марин узнала в пятницу, 16 октября. Она немедленно покинула Совет Европы.

Представлять интересы Финляндии на заключительном заседании Совета Европы будет коллега Марин из Швеции Стефан Левен. Стороны предварительно об этом договорились.

Напомним, что 14 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен экстренно оставила саммит ЕС через контакт с больным на коронавирус. Она сообщила, что заболел один из сотрудников ее офиса.