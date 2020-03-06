Об этом он проинформировал сегодня во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
Первый шаг, по словам премьера, – это “откровенный разговор с бизнесом”.
“Получить ответы от наших промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что для них нужно. А это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять Правительству и Парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу, создавать рабочие места и платить налоги”, – отметил Шмыгаль.
Второй шаг – это работа на внешних рынках, “для того чтобы развить наш экспортный потенциал”.
По словам главы Правительства, “сегодня Украина чуть ли не единственная страна в мире, которая до сих пор не занималась лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках”.
“Они сами искали для себя сбыт”, – заявил Шмыгаль.
Третий шаг, по мнению премьера, – это создание условий “с точки зрения и налогов, и занятости для бизнеса”.
“Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого. То, что мы услышим от промышленников и предпринимателей – так и будем работать, чтобы создать эти условия. Это будет безотлагательно”, – подытожил Шмыгаль.
(На видео – с 22:00)
- Ранее сообщалось, что в Украине девять месяцев подряд падает промышленность. Так, индекс промышленной продукции в январе 2020-го по отношению к этому же месяцу прошлого года составил минус 5,1%.
- Правительство изменило базовый год для расчета индекса промышленной продукции. Это позволило за несколько дней “снизить” падение индекса с 1,8% до 0,5%.