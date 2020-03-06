Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перечислил три неотложных шага, которые должны быть предприняты в ближайшее время для улучшения ситуации в промышленном секторе.

Об этом он проинформировал сегодня во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

Первый шаг, по словам премьера, – это “откровенный разговор с бизнесом”.

“Получить ответы от наших промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что для них нужно. А это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять Правительству и Парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу, создавать рабочие места и платить налоги”, – отметил Шмыгаль.

Второй шаг – это работа на внешних рынках, “для того чтобы развить наш экспортный потенциал”.

По словам главы Правительства, “сегодня Украина чуть ли не единственная страна в мире, которая до сих пор не занималась лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках”.

“Они сами искали для себя сбыт”, – заявил Шмыгаль.

Третий шаг, по мнению премьера, – это создание условий “с точки зрения и налогов, и занятости для бизнеса”.

“Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого. То, что мы услышим от промышленников и предпринимателей – так и будем работать, чтобы создать эти условия. Это будет безотлагательно”, – подытожил Шмыгаль.

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(На видео – с 22:00)