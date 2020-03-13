Об этом сообщает бразильское издание Jornal O Dia.

Уточняется, что первый тест бразильского лидера дал положительный результат.

Результаты второго подтверждающего теста ожидаются 13- марта.

При этом отмечается, что 12-го марта коронавирус был обнаружен у пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартена, который сразу же был изолирован.

Позже Бойсонару записывал видеообращение в медицинской маске и рассказал о том, что прошел тесты на коронавирус.

Также сообщается, что 7 марта президент Бразилии встречался с президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп неоднократно отмечал, что чувствует себя хорошо и не будет проходить проверку на коронавирус.