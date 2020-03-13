Об этом сообщает бразильское издание Jornal O Dia.
Уточняется, что первый тест бразильского лидера дал положительный результат.
Результаты второго подтверждающего теста ожидаются 13- марта.
При этом отмечается, что 12-го марта коронавирус был обнаружен у пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартена, который сразу же был изолирован.
Позже Бойсонару записывал видеообращение в медицинской маске и рассказал о том, что прошел тесты на коронавирус.
Также сообщается, что 7 марта президент Бразилии встречался с президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп неоднократно отмечал, что чувствует себя хорошо и не будет проходить проверку на коронавирус.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.