Об этом он заявил перед встречей с фракцией “Слуга народа”.
Саакашвили отметил, что у него есть опыт ведения таких переговоров.
“Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, международными финансовыми организациями”, – заявил Саакашвили.
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Он считает, что Украина нуждается в “гораздо более четких переговорах, гораздо более приемлемых условиях”.
“Я за интеграцию в мировое сообщество, за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов”, – сказал политик.
Также Саакашвили отметил, что готов применить свой опыт ведения переговоров с пользой для Украины.
Кроме этого, политик отметил, что Украина нуждается в быстром ослаблении “бюрократического пресса” на фоне “надвигающегося как шквал” глобального экономического кризиса.
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