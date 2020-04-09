Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что когда стало известно о заражении нардепа Шахова (18 марта), то тестировали всех, кто с ним контактировал незадолго до этого. Также тестировали и других политиков.

В тот период тесты проходили все, кто с Шаховым “пересекался”, а также премьер-министр.

Также тест проходил Президент, руководитель Офиса Президента и его заместители.

“Я поясню – нужно было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, которые контактировали с одним из самых первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов. Потому всем сделали ПЛР-тестирования для того, чтобы сразу же понять, что делать”, – сказал Тимошенко.

Он отметил, что в случае, если зараженным коронавирусом окажется Президент, какого-то особого сценария нет. Тимошенко считает, что Зеленский в случае чего сможет управлять страной в телефонном режиме.

Ранее Шахов заявил, что в создании коронавируса COVID-19 замешана Большая семерка – США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.