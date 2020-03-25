Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по поводу борьбы с пандемией COVID-19 с мэрами областных центров и главами областных администраций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Уточняется, что в совещании онлайн также приняли участие глава правительства и главный санитарный врач.

“Самые сложные проблемы в простом – достаточном количестве средств индивидуальной защиты, дезинфекторов, аппаратов искусственной вентиляции легких”, – заявил Зеленский.

В свою очередь замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что сегодня, 25 марта, необходимые реагенты для тестов были доставлены в региональные лаборатории.

Также Зеленский подчеркнул, что насколько опасны конкретные рынки в конкретных населенных пунктах, можно определить только на местах.

“Большие рынки нужно закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, нужно думать, как выйти из этой ситуации. Возле рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей”, – сказал Президент.

Также с главой правительства была оговорена социальная поддержка работников медицинской сферы и незащищенных категорий населения.

Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.