В первом туре президентских выборов в Польше лидерство получил нынешний государственный лидер Анджей Дуда.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

После обработки 100% электронных протоколов, нынешний президент Польши лидирует с результатом 43,5 % голосов.

На второй позиции оппозиционер, кандидат от “Гражданской платформы”, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. У него 30,46 % голосов.

На третьем месте антисистемный кандидат Шимон Головня. У него 13,87%.

При этом, согласно данным экзит-пола, обнародованным после голосования, за Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, за Тшасковського – 30,4%, за Головню – 13,3%.

Стоит отметить, что явка избирателей составила 64,51 %.

Второй тур президентских выборов в Польше состоится через две недели.