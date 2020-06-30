Об этом сообщает польский телеканал TVN24.
После обработки 100% электронных протоколов, нынешний президент Польши лидирует с результатом 43,5 % голосов.
На второй позиции оппозиционер, кандидат от “Гражданской платформы”, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. У него 30,46 % голосов.
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На третьем месте антисистемный кандидат Шимон Головня. У него 13,87%.
При этом, согласно данным экзит-пола, обнародованным после голосования, за Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, за Тшасковського – 30,4%, за Головню – 13,3%.
Стоит отметить, что явка избирателей составила 64,51 %.
Второй тур президентских выборов в Польше состоится через две недели.
- Президентские выборы в Польше, назначенные на 10 мая, перенесли из-за эпидемии коронавируса.
- Ранее ряд бывших президентов и премьеров Польши в открытом письме заявили, что не будут голосовать на предстоящих президентских выборах, и призвали граждан поступить так же. Политики подчеркнули, что считают “псевдовыборами” назначенные на 10 мая президентские выборы в той форме, в которой они запланированы (голосование по почте).