Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского сейчас составляет чуть более 26%. Это меньше, чем он набрал в первом туре президентских выборов в 2019 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2 – 4 января 2021 года.

Так, если бы выборы президента проходили в ближайшее время, за Владимира Зеленского проголосовали бы 26,2% респондентов (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором).

Стоит отметить, что по состоянию на декабрь 2020 года рейтинг главы государства составлял 26,5%. А в первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24 % голосов избирателей.

За пятого президента Украины Петра Порошенко сейчас проголосовали бы 13,3% опрошенных (в декабре 2020 года таких было 14,3%). В первом туре президентских выборов 2019 года политик набрал 15,95% голосов избирателей.

За одного из лидеров “Оппозиционной платформы – За життя” Юрия Бойко сейчас могли бы проголосовать 16,6% респондентов (в декабре-2020 таких было 10,1%).

За лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко проголосовали бы 10,5% опрошенных (в декабре было 9,8%).

За Игоря Смешко могли бы отдать голоса 6,4% респондентов, за Владимира Гройсмана – 6,1%, за Олега Ляшко – 4,7%, Сергея Притулу – 4,1%, Олега Тягнибока – 2,6%, Виталия Кличко – 2,3%.

Что касается рейтинга доверия, то Владимиру Зеленскому доверяют 41% опрошенных, а не доверяют – 54%.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 29% опрошенных, 37% – не доверяют (29% – его не знают).

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14% респондентов, более четверти не знают его и более половины – ему не доверяют.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-4 января 2021 года.