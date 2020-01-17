Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не считает нарушением, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому, а не Верховной Раде, как это предусмотрено законодательством.

Соответствующий комментарий нардепа журналистам обнародовало издание LB.ua.

“Это об отношениях президента и премьера, и мы пока что стоим в стороне от этого процесса”, – отметил Арахамия.

Он выразил мнение, что хотя Украина и является парламентско-президентской республикой, но Верховная Рада контролируется партией президента.

“Есть парламентско-президентская республика, есть монобольшинство парламентское, которое является партией президента. Есть президент, у него есть сейчас вопросы с премьером, и мы будем поддерживать как монобольшинство и как представители партии президента позицию президента в этом вопросе”, – заявил Арахамия.

Замечание о том, что Конституция Украины предусматривает другую процедуру, Арахамия отбросил.

“При чем здесь Конституция? Я говорю как глава фракции: мы партия президента и поддерживаем решение президента в этом вопросе”, – подчеркнул он.

Стоит отметить, что согласно Конституции Украины (ст. 115), президент не имеет полномочий рассматривать отставку премьер-министра: это прерогатива Парламента. Кабмин “подконтролен и подотчетен” именно Верховной Раде.