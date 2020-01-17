Соответствующий комментарий нардепа журналистам обнародовало издание LB.ua.
“Это об отношениях президента и премьера, и мы пока что стоим в стороне от этого процесса”, – отметил Арахамия.
Он выразил мнение, что хотя Украина и является парламентско-президентской республикой, но Верховная Рада контролируется партией президента.
“Есть парламентско-президентская республика, есть монобольшинство парламентское, которое является партией президента. Есть президент, у него есть сейчас вопросы с премьером, и мы будем поддерживать как монобольшинство и как представители партии президента позицию президента в этом вопросе”, – заявил Арахамия.
Замечание о том, что Конституция Украины предусматривает другую процедуру, Арахамия отбросил.
“При чем здесь Конституция? Я говорю как глава фракции: мы партия президента и поддерживаем решение президента в этом вопросе”, – подчеркнул он.
Стоит отметить, что согласно Конституции Украины (ст. 115), президент не имеет полномочий рассматривать отставку премьер-министра: это прерогатива Парламента. Кабмин “подконтролен и подотчетен” именно Верховной Раде.
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