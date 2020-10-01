Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Досудебным расследованием установлено, что бывший директор департамента оперативной деятельности и начальник отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018 года осуществили незаконное задержание Саакашвили в Киеве. После этого его принудительно переместили на самолете в Республику Польша в порядке реадмиссии.
В то же время, по отношению к другим высокопоставленным лицам органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается.
- Напомним, 10 сентября 2017 года Саакашвили вместе с соратниками прорвался из Польши в Украину через пункт пропуска “Шегини”. В Госпогранслужбе составили протоколы на 69 лиц, которые незаконно пересекли государственную границу Украины в пункте пропуска “Шегини”. Полиция также вызвала на допрос пятерых народных депутатов по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили и его сторонниками.
- В феврале 2018 года его выдворили назад в Польшу.