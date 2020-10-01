Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по факту превышения власти или служебных полномочий в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, которых подозревают в причастности к незаконному задержанию главы Национального совета реформ Михаила Саакашвили во время перемещения в Республику Польша.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что бывший директор департамента оперативной деятельности и начальник отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018 года осуществили незаконное задержание Саакашвили в Киеве. После этого его принудительно переместили на самолете в Республику Польша в порядке реадмиссии.

В то же время, по отношению к другим высокопоставленным лицам органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается.