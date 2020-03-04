Пристайко и Кулебу поменяют местами, – Верещук

Об этом Верещук рассказала журналистам после заседания фракции правящей партии.
“Министром иностранных дел, я надеюсь, будет господин Кулеба, а министром по вопросам европейской интеграции господин Пристайко”, – сказала она.
При этом Верещук подчеркнула, что данные изменения будут проголосованы украинским парламентом отдельно.
Также народный депутат добавила, что будущий глава правительства имеет поддержку фракции “Слуги народа”.
“Премьер-министр имеет полноту доверия от нашей фракции”, – сказала она.
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