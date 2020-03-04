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Пристайко и Кулебу поменяют местами, – Верещук

Народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что министра Вадима Пристайко и вице-премьера Дмитрия Кулебу поменяют местами.

Среда, 4 марта 2020, 16:37

Об этом Верещук рассказала журналистам после заседания фракции правящей партии.

“Министром иностранных дел, я надеюсь, будет господин Кулеба, а министром по вопросам европейской интеграции господин Пристайко”, – сказала она.

При этом Верещук подчеркнула, что данные изменения будут проголосованы украинским парламентом отдельно.

Также народный депутат добавила, что будущий глава правительства имеет поддержку фракции “Слуги народа”.

“Премьер-министр имеет полноту доверия от нашей фракции”, – сказала она.

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Теги: Вадим Пристайко, Кабмин, МИД

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