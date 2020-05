Об этом сообщает The Telegraph.

В пятницу вечером сотни протестующих пришли к Белому дому, где произошло напряженное противостояние с полицейскими, охранявшими дом президента США Дональда Трампа.

Некоторые протестующие держали в руках плакаты с надписью “нет справедливости, нет мира” и “это США?”. Другие выражали свой гнев, выкрикивая полицейским: “Что, если это были ваши дети?” и “почему ты работаешь на них?”.

Протестующие также пришли к Конгрессу США и к Казначейству, на стене которого они оставили надпись “Fuck Tramp”.

Footage of an annex of the US Treasury building next to the #WhiteHouse being tagged with graffiti earlier today. I cannot recall another occasion when unrest has occurred this close to the White House, not even in 1968. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/sfyvfFodNs

— Shahab (@SSMoghadam) May 30, 2020