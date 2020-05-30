В США продолжаются протесты из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе. Акции проходят во многих штатах, включая Вашингтон.

Об этом сообщает The Telegraph.

В пятницу вечером сотни протестующих пришли к Белому дому, где произошло напряженное противостояние с полицейскими, охранявшими дом президента США Дональда Трампа.

Некоторые протестующие держали в руках плакаты с надписью “нет справедливости, нет мира” и “это США?”. Другие выражали свой гнев, выкрикивая полицейским: “Что, если это были ваши дети?” и “почему ты работаешь на них?”.

Протестующие также пришли к Конгрессу США и к Казначейству, на стене которого они оставили надпись “Fuck Tramp”.

Footage of an annex of the US Treasury building next to the #WhiteHouse being tagged with graffiti earlier today. I cannot recall another occasion when unrest has occurred this close to the White House, not even in 1968. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/sfyvfFodNs — Shahab (@SSMoghadam) May 30, 2020

Отмечается, что такие же акции вспыхнули в разных городах по всей Америке. В общем, протесты прошли в штатах Калифорния, Колорадо, Джорджия, Иллинойс, Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Нью-Йорк, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Северная Каролина, Огайо, Техас и Вирджиния.

Согласно данным CNN, в Атланте (штат Джорджия) протестующие бросали снаряды и фейерверки в сотрудников правоохранительных органов.

“Эта сцена была хаотичной. Мы видели по меньшей мере двух офицеров, раненых в столкновениях с демонстрантами”, – отметил журналист CNN Ник Валенсия.

В Миннеаполисе протестующие стреляли в полицейских. По данным департамента, солдаты или офицеры не пострадали. В городе также снова начались пожары.

В центре Лос-Анджелеса демонстранты время от времени дрались с полицией. Несколько протестующих были задержаны, а одному сотруднику полиции предоставили медицинскую помощь.

В то же время, несколько протестующих были арестованы после захвата части всемирно известного Лас-Вегас-Стрип в Неваде.

Сотни людей вышли на акции и в Бруклине. Активисты скандировали оскорбления в адрес офицеров, выстроившихся возле Центра Барклайс и забрасывали их бутылками с водой. Полиция многократно распыляла раздражающее глаза химическое вещество, а затем зачистила площадь.

A lot just popped off at the protest for George Floyd at the Barclays Center in Brooklyn. Pepper spray, batons, and several arrests. pic.twitter.com/ZuciQA82fe — Jon Campbell (@j0ncampbell) May 29, 2020

Демонстранты подожгли полицейский фургон, затем нацарапали на нем граффити и подожгли его во второй раз. Через несколько кварталов протестующие дубинкой разбили другую полицейскую машину.

Кроме того, в Детройте в ходе акций был убит 19-летний парень. По данным полиции, выстрелы в толпу протестующих были произведены неизвестным подозреваемым.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение в одном округе, чтобы активировать до 500 членов Национальной гвардии штата “для защиты людей и имущества в Атланте”.