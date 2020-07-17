О проверке объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, информирует российское агентство “Интерфакс”.
Проверка охватывает войска Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, воздушно-десантных войск РФ и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.
“Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению “Кавказ-2020″ (планируются в сентябре, – ред.)”, – объявил Шойгу.
Он добавил, что в ходе проверки “предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня”.
В проверке задействуют 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего к внезапной проверке привлечено почти 150 тысяч человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.
Шойгу поручил в рамках учений реализовать программы “боевой подготовки и слаживания” войск РФ.
На внезапную проверку боеготовности российских войск уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Соответствующий комментарий опубликовал в Twitter заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
“Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как “угроза силой”. Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь”, – подчеркнул он.
- Министр обороны Украины Андрей Таран сегодня заявил, что в ведомстве не зафиксировали фактов подготовки Российской Федерации к наступлению со стороны оккупированного Крыма.
- 5 июля командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Российской Федерацией. Не исключено, что Россия начнет наступление с территории оккупированного Крыма.
- Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар отмечал, что украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению российских войск на Украину, так как любые российские военные учения близ границы могут перерасти в боевые действия.