По приказу президента России Владимира Путина в РФ началась внезапная проверка боеготовности войск Южного и Западного военных округов. Западный округ охватывает, в том числе, северо-восточную границу Украины, а Южный – незаконно оккупированный украинский Крым.

О проверке объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, информирует российское агентство “Интерфакс”.

Проверка охватывает войска Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, воздушно-десантных войск РФ и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

“Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению “Кавказ-2020″ (планируются в сентябре, – ред.)”, – объявил Шойгу.

Он добавил, что в ходе проверки “предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня”.

В проверке задействуют 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего к внезапной проверке привлечено почти 150 тысяч человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Шойгу поручил в рамках учений реализовать программы “боевой подготовки и слаживания” войск РФ.

На внезапную проверку боеготовности российских войск уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Соответствующий комментарий опубликовал в Twitter заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

“Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как “угроза силой”. Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь”, – подчеркнул он.