Covid-19 Украина

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Путин впервые прокомментировал фильм Навального о своем «дворце»

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал расследование российского оппозиционера Алексея Навального о своем роскошном "дворце" в Геленджике (Краснодарский край, РФ).

Понедельник, 25 января 2021, 14:55

Об этом он заявил, общаясь со студентами российских вузов в Татьянин день в режиме видеоконференции, информирует РБК.

Так, Путин сказал, что сам фильм не смотрел, поскольку у него нет на это свободного времени, но “листал видеоподборки”.

“Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало”, – сказал он.

Напомним, 19 января возглавляемый российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о так называемом дворце Путина возле курортного города Геленджик на Черном море.

  • 17 января самолет с Алексеем Навальным приземлился в “Шереметьево”, политика задержали во время паспортного контроля.  Впоследствии его арестовали на 30 суток.
  • Министерство иностранных дел заявило, что Украина обеспокоена в связи с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального.
  • Европейский парламент принял резолюцию об аресте российского оппозиционера Алексея Навального. В ней содержатся призывы к расширению санкций против России, а также к остановке строительства газопровода “Северный поток-2”.
  • В субботу, 23 января, по всей России на акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального были задержаны более трех тысяч человек.
Теги: Владимир Путин, Алексей Навальный, дворец, расследование

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