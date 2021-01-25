Путин впервые прокомментировал фильм Навального о своем «дворце»

Об этом он заявил, общаясь со студентами российских вузов в Татьянин день в режиме видеоконференции, информирует РБК.

Так, Путин сказал, что сам фильм не смотрел, поскольку у него нет на это свободного времени, но “листал видеоподборки”.

“Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало”, – сказал он.

Напомним, 19 января возглавляемый российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о так называемом дворце Путина возле курортного города Геленджик на Черном море.