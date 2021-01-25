Путин впервые прокомментировал фильм Навального о своем «дворце»

Об этом он заявил, общаясь со студентами российских вузов в Татьянин день в режиме видеоконференции, информирует РБК.
Так, Путин сказал, что сам фильм не смотрел, поскольку у него нет на это свободного времени, но “листал видеоподборки”.
“Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало”, – сказал он.
Напомним, 19 января возглавляемый российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о так называемом дворце Путина возле курортного города Геленджик на Черном море.
- 17 января самолет с Алексеем Навальным приземлился в “Шереметьево”, политика задержали во время паспортного контроля. Впоследствии его арестовали на 30 суток.
- Министерство иностранных дел заявило, что Украина обеспокоена в связи с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального.
- Европейский парламент принял резолюцию об аресте российского оппозиционера Алексея Навального. В ней содержатся призывы к расширению санкций против России, а также к остановке строительства газопровода “Северный поток-2”.
- В субботу, 23 января, по всей России на акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального были задержаны более трех тысяч человек.