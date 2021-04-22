Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в Москві "в будь-який зручний час", якщо він хоче обговорити двосторонні відносини.

Про це він заявив під час зустрічі з Олександром Лукашенком, який вважає себе президентом Білорусі, трансляцію вів канал “Росія 24”.

Путін відповів українському лідеру Володимиру Зеленському на пропозицію про зустріч.

“Що стосується пропозиції українського керівництва, президента Зеленського, хотів би сказати наступне. Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини. Це стосується низки проблем у двосторонніх відносинах, це стосується ставлення до Російської православної церкви та спроби її руйнування. Це стосується ставлення до російської мови й до російськомовних громадян України, і російських громадян, які проживають в Україні”, – заявив Путін.

Путін сказав, що для “обговорення проблем Донбасу” керівництво України повинно зустрічатися з ватажками бойовиків “ЛНР” і “ДНР”, а “вже потім обговорювати їх з представниками третіх країн”.

“А якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час”, – додав Путін.