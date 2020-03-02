Сопредседатель фракции “Оппозиционной платформы – За життя” в Верховной Раде Вадим Рабинович в ходе заседания согласительного совета глав парламентских фракций объявил "музыкальную паузу" и включил знаменитую советскую песню "Священная война" времен Второй мировой войны.

Видео опубликовано на Facebook-странице #Букв.

В своем выступлении Рабинович призвал “остановить фашизм” в Украине, и выразил надежду, что годовщина освобождения Украины от фашистской оккупации будет отмечаться как праздник.

“У меня есть еще немного времени. Я не знаю, что добавить к этому. Я музыкальную паузу хочу поставить”, — заявил и включил на своем телефоне песню.

Спикер Рады Дмитрий Разумков сделал Рабиновичу замечание за использование телефона.

“Хорошо, я сам спою! С фашистской силой темною, с проклятою ордой”, – спел сам нардеп. <noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbykvu%2Fvideos%2F3280366275413858%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="419" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Ранее сопредседатель фракции “Оппозиционной платформы – За життя” Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве.

Ранее Вадим Рабинович разжег бурную дискуссию в соцсети, опубликовав пост о своей поездке в Москву к дочери и внуку.