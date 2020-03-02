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В своем выступлении Рабинович призвал “остановить фашизм” в Украине, и выразил надежду, что годовщина освобождения Украины от фашистской оккупации будет отмечаться как праздник.
“У меня есть еще немного времени. Я не знаю, что добавить к этому. Я музыкальную паузу хочу поставить”, — заявил и включил на своем телефоне песню.
Спикер Рады Дмитрий Разумков сделал Рабиновичу замечание за использование телефона.
“Хорошо, я сам спою! С фашистской силой темною, с проклятою ордой”, – спел сам нардеп.
Ранее сопредседатель фракции “Оппозиционной платформы – За життя” Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве.
Ранее Вадим Рабинович разжег бурную дискуссию в соцсети, опубликовав пост о своей поездке в Москву к дочери и внуку.
- Ранее сообщалось, что народный депутат от “Оппозиционной платформы — За життя” Вадим Рабинович на новогодние праздники отдыхал в Омане.
- В ноябре 2019 года Рабинович пропустил более 90% голосования в Верховной Раде.