Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за жестокое обращение с животными.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 2351 проголосовали 318 нардепов: 211 – от “Слуги народа”, 23 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 20 – от “Европейской Солидарности”, 15 – от ВО “Батькивщина”, 15 – от группы “За майбутне”, 18 – от “Голоса”, 1 – от группы “Довира”, 15 внефракционных.

Законопроект направлен на внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов по отношению к животным и приведение законодательства Украины в соответствие с директивами Европейского союза, регламентирующими гуманное отношение к целому ряду групп сельскохозяйственных животных.

Это Директива Совета ЕС от 20 июля 1998 года о защите животных, содержащихся для сельскохозяйственных нужд; Директива ЕС от 22 сентября 2010 года о защите животных, используемых для экспериментов и других научных целей; Директива ЕС о защите животных во время перевозки (транспортировки).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2013 году Украина ратифицировала международную Европейскую конвенцию о защите домашних животных, однако за пять последующих лет “ее нормы не имплементированы в украинское законодательство”.

Что предусматривает законопроект

Законопроектом запрещается умерщвление бездомных животных для регулирования их численности.

Также предлагается установить запрет на принуждение к нападению одних животных на других (в том числе, при тестировании животных, кроме случаев использования собак охотничьих пород, других ловчих зверей и птиц для охоты).

Запрещается использование животных в качестве мишени при обучении в стрельбе или в соревнованиях по стрельбе.

Кроме того, предлагается запретить:

• бить, убивать, отравлять или калечить домашнее животное;

• дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии;

• причинять домашнему животному боль, страдания;

• дрессировать животных способом, который наносит вред их здоровью и общему состоянию;

• умерщвлять животных путем утопления, удушения, использование веществ, которые приводят к отравлению, электрического тока;

• бить, убивать, отравлять или калечить бездомных животных;

• попрошайничество с бездомными животными;

• использование животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания;

• предоставление фотоуслуг с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев.

• пропаганду жестокого обращения с животными.

Запрещается содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках медведей, львов, тигров, кабанов, крокодилов, волков, больших и ядовитых змей, хищных птиц, других животных, которые представляют угрозу для людей, или видов животных, занесенных в Красную книгу и в Список II Бернской конвенции (Конвенции об охране дикой флоры и фауны).

Нельзя будет оставлять домашнее животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека, при температуре окружающей среды, выше, чем 20ºС и ниже, чем -5ºС.

В законопроекте прописана необходимость обеспечить наличие намордника, поводка при выгуле домашнего животного вне места его постоянного содержания, ошейника с идентифицирующими пометками.

Документом предлагается запретить все виды рубок леса по периметру охранных участков в лесах вокруг мест обитания и размножения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира в радиусе 500 метров.

Наказание за преступления в отношении животных

Согласно законопроекту, при наличии реальной угрозы для жизни или здоровья животного в случае дальнейшего пребывания у собственника, работник Национальной полиции при составлении протокола об административном правонарушении временно изымает животное (до вступления в законную силу решения суда по делу об административном правонарушении).

Человека могут лишить права содержать животных (если он был уличен в жестоком обращении с ними).

Перемещение через таможенную границу Украины, вне таможенного контроля или с сокрытием редких видов животных и растений (в частности, занесенных в Красную книгу), причинившее существенный вред, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, либо должностным лицом, будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Жестокое обращение с животными (в том числе с бездомными) будет наказываться лишением свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животного и лишением права заниматься определенной деятельностью (ранее был предусмотрен арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет).

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, будут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией животного.

За те же действия, совершенные с особой жестокостью, либо с двумя и более животными, либо повторно, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животных и лишением права заниматься определенной деятельностью.