Верховная Рада Украины приняла сегодня в первом чтении законопроект о предоставлении госгарантий в обеспечение обязательств по кредитам для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3659-д проголосовали 255 народных депутатов.

Так, документом предлагается внести изменения в закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.

Законопроектом предусмотрено введение механизма “государственных гарантий на портфельной основе” как частичное обеспечение долговых обязательств по кредитам микро, малому и среднему бизнесу (в размере до 80 % от общей суммы таких обязательств).

На 2020 год предлагается установить лимит таких гарантий в объеме 5 млрд гривен. Гарантии будут предоставляться по решению Кабинета Министров (по согласованию с комитетом ВР по вопросам бюджета).

Кроме того, документом предлагается предоставить право Министерству финансов Украины осуществлять по решению Кабмина выпуски облигаций внутреннего государственного займа сверх объемов, установленных приложением к закону о госбюджете.