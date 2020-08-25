Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3659-д проголосовали 255 народных депутатов.

Так, документом предлагается внести изменения в закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.

Законопроектом предусмотрено введение механизма “государственных гарантий на портфельной основе” как частичное обеспечение долговых обязательств по кредитам микро, малому и среднему бизнесу (в размере до 80 % от общей суммы таких обязательств).

На 2020 год предлагается установить лимит таких гарантий в объеме 5 млрд гривен. Гарантии будут предоставляться по решению Кабинета Министров (по согласованию с комитетом ВР по вопросам бюджета).

Кроме того, документом предлагается предоставить право Министерству финансов Украины осуществлять по решению Кабмина выпуски облигаций внутреннего государственного займа сверх объемов, установленных приложением к закону о госбюджете.

Позачергове засідання Верховної Ради 25 серпня 2020

Позачергове засідання Верховної Ради 25 серпня 2020

Фото: Ян Доброносов, #Буквы

  • В мае Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3297 о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина.
  • 17 марта Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект, который должен помочь бизнесу в период карантина из-за вспышки коронавируса COVID-19.