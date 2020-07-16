Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о безопасности и качестве донорской крови.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 3648 проголосовали 293 народных депутата.

“Проект закона разработан с целью пересмотра правового регулирования в сфере безопасности и качества донорской крови и компонентов крови в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации (с Евросоюзом, – ред.) и Стратегии развития системы крови, что позволит реформировать систему крови Украины с учетом лучших европейских стандартов и практик”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Среди ключевых положений документа можно выделить следующие:

1. Появится Единый национальный Реестр доноров крови в рамках системы eHealth. Он позволит узнавать о количестве потенциальных доноров по всей стране, об их временных или постоянных противопоказаниях, а также мониторить безопасность процесса на каждом этапе (от забора до переливания).

2. Донорство будет бесплатным и добровольным. Действующие льготы для доноров оптимизируют с последующей отменой в течение 5 лет. Однако трудовые гарантии и возмещение расходов для безвозмездных доноров сохранятся.

3. Будет введено лицензирования всех заведений, которые работают в системе крови (его будет осуществлять компетентный орган, который также будет проверять качество и безопасность крови).

4. Национальная служба здоровья Украины будет компенсировать учреждениям здравоохранения расходы на приобретение крови и ее компонентов.

5. Предусмотрено создание Национального трансфузиологического центра, который будет руководить системой крови на национальном уровне и которому будут подотчетны все субъекты крови в Украине.

6. Частные компании смогут заготавливать компоненты крови для лечения. Но только на базе существующих коммунальных и государственных субъектов, с последующей обязательной реализацией всех таких компонентов на лечение пациентов.