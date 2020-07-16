Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За документ № 3648 проголосовали 293 народных депутата.
“Проект закона разработан с целью пересмотра правового регулирования в сфере безопасности и качества донорской крови и компонентов крови в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации (с Евросоюзом, – ред.) и Стратегии развития системы крови, что позволит реформировать систему крови Украины с учетом лучших европейских стандартов и практик”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Среди ключевых положений документа можно выделить следующие:
1. Появится Единый национальный Реестр доноров крови в рамках системы eHealth. Он позволит узнавать о количестве потенциальных доноров по всей стране, об их временных или постоянных противопоказаниях, а также мониторить безопасность процесса на каждом этапе (от забора до переливания).
2. Донорство будет бесплатным и добровольным. Действующие льготы для доноров оптимизируют с последующей отменой в течение 5 лет. Однако трудовые гарантии и возмещение расходов для безвозмездных доноров сохранятся.
3. Будет введено лицензирования всех заведений, которые работают в системе крови (его будет осуществлять компетентный орган, который также будет проверять качество и безопасность крови).
4. Национальная служба здоровья Украины будет компенсировать учреждениям здравоохранения расходы на приобретение крови и ее компонентов.
5. Предусмотрено создание Национального трансфузиологического центра, который будет руководить системой крови на национальном уровне и которому будут подотчетны все субъекты крови в Украине.
6. Частные компании смогут заготавливать компоненты крови для лечения. Но только на базе существующих коммунальных и государственных субъектов, с последующей обязательной реализацией всех таких компонентов на лечение пациентов.
- 2 июня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который, среди прочего, устанавливает ограничения на вывоз донорской крови за пределы страны.
- Весной в медицинских учреждениях Украины в связи с карантином и эпидемией возник дефицит донорской крови.