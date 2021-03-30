Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о законопроектах №5153, 5155, 5156 “по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет”.

Они были инициированы главой государства Владимиром Зеленским.

За проект закона №5153 проголосовали 245 нардепов, № 5155 – 249 нардепов, №5156 – 252 нардепа (от “Слуги народа”, групп “За майбутне”, “Довира”).

Речь идет о предоставлении возможности тем, кто десятилетиями не платили налоги с доходов, легализовать их (так называемая “нулевая декларация”).

Выход “из тени” и добровольное декларирование: о чем законы

Первый документ из поданного пакета – законопроект №5153 “разработан с целью детенизации экономики”.

Согласно законопроекту, амнистия капиталов (добровольное декларирование) будет длиться год: с июля 2021 года по июль 2022-го.

Речь идет об одноразовом (специальном) добровольном декларировании активов физических лиц.

Амнистией капиталов смогут воспользоваться: физические лица – резиденты Украины (в том числе самозанятые лица); физические лица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления доходов, за счет которых были получены объекты декларирования.

Они получат право подать одноразовую (специальную) добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им на праве частной собственности. Речь идет об активах, которые были получены за счет доходов, подлежащих налогообложению в Украине и с которых не были уплачены налоги и сборы, а также об активах, что не были задекларированы в течение любого из налоговых периодов до 1 января 2021 года.

Предусмотрена возможность подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации обезличено (без идентификации декларанта) через специально уполномоченного представителя – нотариуса. В декларации не будет указываться информация об источниках происхождения задекларированных активов.

В одноразовой декларации могут быть отражены следующие активы:

• валютные ценности (за исключением средств в наличной форме);

• ценные бумаги;

• движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства;

• доли (паи) в имуществе юридических лиц, находящихся (зарегистрированных) как в Украине, так и за рубежом.

Для того, чтобы вывести активы “из тени”, нужно будет оплатить процент.

Сбор при подаче “нулевой декларации” будет определяться по следующим ставкам:

• 5% с валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине, а также других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине;

• 9% с валютных ценностей, размещенных на счетах в финансовых учреждениях за рубежом, а также других активов (в том числе движимого и недвижимого имущества, имущественных и корпоративных прав, финансовых инструментов), находящихся (зарегистрированных) за рубежом;

• 2,5% от номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021-го по 20 июня 2022 гг. до подачи “нулевой” декларации.

Не подлежат легализации (будут считаться автоматически амнистированными) средства и активы в пределах минимума, предусмотренного законопроектом:

• квартира – до 120 кв. м. или имущественные права на такую квартиру;

• дом до 240 кв. м. или незавершенное строительство, при условии права собственности на землю под ним;

• нежилые здания некоммерческого назначения и/или нежилые здания незавершенного строительства некоммерческого назначения общей площадью, не превышающей 60 кв. метров;

• земельные участки, размер которых не превышает нормы бесплатной передачи, определенной статьей 121 Земельного кодекса Украины;

• одно транспортное средство личного некоммерческого пользования, которое на дату завершения периода подачи “нулевой” декларации принадлежало физическому лицу на праве собственности (кроме транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 человек и более; легкового автомобиля с рабочим объемом цилиндров двигателя не менее 3000 куб. см и/или среднерыночной стоимостью более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2021 года; мотоцикла с рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 куб.см; самолета, вертолета, яхты и катера);

• наследство от родственников;

• другие активы, суммарная стоимость которых на дату завершения периода однократного добровольного декларирования не превышает 400 тысяч гривен.

Амнистия капиталов (“нулевая декларация”) является добровольной мерой. Как уверял глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, никто не будет заставлять подавать соответствующие декларации и выводить деньги “из тени”.

Не смогут подать “нулевую декларацию” те, кто, начиная с 1 января 2005 года, подавали или должны были подавать декларации в соответствии с законом в сфере предотвращения коррупции. Объектами декларирования не могут быть активы, полученные или приобретенные в результате совершения действий, содержащих признаки уголовных преступлений.

Государство гарантирует субъекту одноразового добровольного декларирования:

• освобождение (в случае уплаты сбора с “нулевой декларации”) от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства и от обязанности уплаты налогов и сборов с доходов, что стали источником получения активов, указанных в “нулевой декларации”;

• неразглашение государственными органами и их должностными лицами сведений, содержащихся в “нулевых декларациях” (за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено законами или решением суда);

• запрет на использование сведений, содержащихся в добровольной декларации, в расследованиях и/или проверках в отношении декларанта, а также в качестве доказательств по уголовным производствам.

Законопроекты №5155 и №5156 связаны с первым.

Документ №5155 предусматривает освобождение лиц, подавших добровольную (“нулевую”) декларацию, от ответственности за нарушение валютного законодательства.

Проект закона №5156 определяет основания и порядок освобождения от административной ответственности лица, подавшего добровольную декларацию и выполнившего другие требования. Также этим документом предусмотрено, что подача добровольной декларации и уплата суммы сбора является основанием для освобождения декларанта от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, ЕСВ и пенсионного сбора.

Законопроектом устанавливаются гарантии недопустимости использования документов, полученных в порядке “нулевого” декларирования, в качестве доказательств в производствах. Вводится ответственность за незаконное разглашение, передачу или предоставление доступа к информации, содержащейся в добровольной декларации.