Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4531 проголосовали 334 нардепа.

Конкурсы были отменены на период карантина (соответствующий законопроект об изменениях в госбюджет на 2020 года принял Парламент в апреле прошлого года).

Как заявил сегодня, представляя законопроект № 4531, первый заместитель главы фракции “Слуги народа” Александр Корниенко, за это время более 22 тысяч человек были назначены без конкурсов (более 10% от общего числа госслужащих).

Согласно законопроекту, конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми заключили контракты о госслужбе на период действия карантина, объявляются:

• на должности госслужбы категории “А” – в течение четырех месяцев со дня вступления в силу документа;

• на должности госслужбы категорий “Б” и “В” – в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона.

Контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина, что были заключены до вступления в силу этого закона, будут действовать до назначения на должность лица по результатам конкурса, но не более:

• для должностей госслужбы категории “А” – пяти месяцев со дня вступления в силу этого закона;

• для должностей госслужбы категорий” Б ” и ” В” – в течение одного года со дня вступления в силу этого закона.

Как известно, к категории “А” (высший корпус государственной службы) относятся должности: руководителя Аппарата Верховной Рады и его заместителей; руководителя аппарата (секретариата) постоянно действующего вспомогательного органа, образованного президентом Украины; госсекретаря Кабинета Министров и его заместителей, государственных секретарей министерств; руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабмина, и их заместителей; руководителей аппаратов Конституционного суда Украины, Верховного суда, высших специализированных судов и их заместителей, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и их заместителей и так далее.

Категория “Б” – это должности: руководителей и заместителей руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию АР Крым, одной или нескольких областей, городов Киева и Севастополя, одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения и так далее.

Категория “В” – другие должности государственной службы, не отнесенные к категориям “А” и “Б”.