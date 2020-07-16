Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении и в целом законопроект о продлении моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3640 проголосовали 349 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, в Украине с 2014 года действует мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Его действие истекает в октябре 2020 года.

Согласно принятому законопроекту, мораторий на выселение должников по валютным кредитам будет продлен до 1 января 2022 года.

Согласно законопроекту, мораторий на выселение распространяется на жилье, которое покупалось за кредитные средства (где человек не смог зарегистрироваться, хотя проживает).

Также указано, что кредитное учреждение не имеет права отступить в пользу (в собственность) другого лица свои права требования к заемщикам по кредитам.

Принятый документ вступит в силу со дня его опубликования и утратит силу с 1 января 2022 года.