Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании продолжит рассматривать поправки к законопроекту о "земельной децентрализации".

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

К документу №2194 было подано 3128 предложений и поправок.

За два дня народные избранники успели рассмотреть лишь 346 поправок, и ни одна из них не была поддержана.

Законопроект предусматривает, что все земли государственной собственности за пределами населенных пунктов, кроме тех, которые нужны государству для выполнения своих функций, переходят в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов.

Кроме того, в повестке дня есть еще один законопроект, касающийся земельной реформы (№2195), – по продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Также нардепы планируют разрешить открыть информацию о размере оплаты труда в государственных компаниях.

Запланированы к рассмотрению и законопроекты относительно разблокирования аукционов по большой приватизации и о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.