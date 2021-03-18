Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
К документу №2194 было подано 3128 предложений и поправок.
За два дня народные избранники успели рассмотреть лишь 346 поправок, и ни одна из них не была поддержана.
Законопроект предусматривает, что все земли государственной собственности за пределами населенных пунктов, кроме тех, которые нужны государству для выполнения своих функций, переходят в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов.
Кроме того, в повестке дня есть еще один законопроект, касающийся земельной реформы (№2195), – по продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.
Также нардепы планируют разрешить открыть информацию о размере оплаты труда в государственных компаниях.
Запланированы к рассмотрению и законопроекты относительно разблокирования аукционов по большой приватизации и о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.
- 31 марта прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о рынке сельскохозяйственных земель.
- В апреле его подписал президент Украины Владимир Зеленский. Законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли. При этом, документом запрещена продажа государственных и коммунальных земель. А вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.
- В мае Конституционный суд Украины получил представление от 48 народных депутатов относительно конституционности закона о рынке земли.