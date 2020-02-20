В четверг, 20 февраля, Верховная Рада Украины успела рассмотреть еще 544 правки к законопроекту о запуске рынка земли.

Об этом сообщают #Буквы.

В общей сложности рассмотрены 1193 правки из 4018.

По результатам голосования все правки сегодня были отклонены.

Они, в частности, касались: недопущения отчуждения земельных участков и изменения их целевого назначения до проведения референдума; предоставления приоритетного права на получение земельного участка местной территориальной общине; перехода права собственности на земельный участок только в случае поддержки на референдуме решения о введении свободного оборота земель и так далее.

Ранее парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.

В законопроекте были учтены следующие основные правки:

– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;

– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;

– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;

– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.