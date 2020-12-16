Верховная Рада ратифицировала сегодня Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом сообщают #Буквы.

Проект закона №0083 поддержали 303 нардепа.

Соглашение было подписано 8 октября 2020 года в Лондоне президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как отметил сегодня, выступая с трибуны ВР, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, соглашение создает “качественно новый уровень стратегического партнерства” Украины и Британии.

Так, создание предусмотренной соглашением зоны свободной торговли будет способствовать выходу украинских компаний на британский рынок.

Документ предусматривает либерализацию двусторонней торговли на уровне, не ниже, чем действующий сегодня режим углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

Предполагается постепенное создание зоны свободной торговли между Украиной и Британией согласно графикам отмены ввозной пошлины. При этом графики асимметричны: ввозная пошлина для Украины не будет применяться с 2023 года, тогда как ввозная пошлина для Соединенного Королевства не будет применяться с 2026 года.

Предусмотрено установление Британией беспошлинных тарифных квот для 36 видов товаров (по четырем будут установлены дополнительные объемы). В свою очередь Украина должна установить тарифные квоты для трех видов товаров и дополнительные объемы для еще двух.

“98% украинского экспорта не будет облагаться пошлиной. Начиная с 2023 года, 100% промышленной и сельскохозяйственной продукции Украины будут освобождены от уплаты ввозной пошлины”, – рассказал Кулеба.

Соглашение урегулирует вопросы: технических барьеров; санитарных и фитосанитарных мер; торговли услугами и электронной торговли; движения капитала; интеллектуальной собственности; конкуренции; таможенные вопросы; вопросы, связанные с торговлей энергоносителями, и другие.

Кроме того, документ усиливает политическое партнерство Украины и Британии, выводит на новый уровень стратегическое партнерство в противодействии российской агрессии против нашего государства.

Также могут быть упрощены условия поездки граждан Украины в Британию.

“Это новый формат отношений, который предполагает регулярный обмен по важным вопросам между Лондоном и Киевом, дает начало его институциональным механизмам: Диалогу стратегического партнерства и Торговому комитету. Соглашение также предусматривает развитие миграционного диалога между двумя государствами, который будет способствовать упрощению условий поездок украинцев в Великобританию”, – подчеркнул Кулеба.

Учитывая выход Британии из Евросоюза, соглашение позволит избежать ситуации, при которой с 1 января 2021 года потенциально может прекратиться режим преференциальной торговли Украины с этой страной.

Соглашение вступит в силу после выполнения Великобританией внутригосударственных процедур по его ратификации.