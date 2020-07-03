Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает снижение "зеленых" тарифов.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 3658 проголосовали 268 народных депутатов.

Целью документа является: урегулирование насущных проблем “зеленой” генерации, уменьшение финансовой нагрузки на конечную цену из-за высокого уровня “зеленого” тарифа, предотвращение дефицита средств на рынке электрической энергии, улучшение платежеспособности ГП “Гарантированный покупатель” (которое отвечает за осуществление оплаты производителям по “зеленому” тарифу).

В законопроекте перечислены измененные ставки “зеленых” тарифов, которые будут применяться с 1 июля 2020 года.

Главные положения документа предусматривают: снижение “зеленых” тарифов для ветроэлектростанций (ВЭС) на 7,5 %; для солнечных электростанций (СЭС) мощностью больше 1 МВт – на 15 %. Это касается объектов, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 по 31 декабря 2019 года.

Для СЭС, мощностью меньше 1 МВт, предлагается снизить тариф на 10 %.

Для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года, тариф может быть уменьшен на 2,5 %.

Для объектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года установлен граничный размер “зеленого” тарифа. Согласно законопроекту, это позволит уменьшить размер тарифов для таких объектов до 52 %.

Для новых СЭС “зеленый” тариф предлагается снизить на 50 % (с 1 августа 2020 года).

Согласно оценке Правительства, уменьшение тарифов позволит снизить прогнозируемый дефицит баланса ГП “Гарантированный покупатель” на 6,4 млрд гривен в год. Кроме того, это позволит снизить суммарный объем выплат по “зеленым” тарифам на 2 млрд евро.