Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит программу деятельности Кабинета Министров, а также кадровые назначения в КМУ.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, нардепы обсудят программу деятельности Правительства. Как накануне заявлял глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, программу планируется отправить на доработку. Ранее с такой рекомендацией выступил ряд комитетов ВР.

Также запланированы назначения новых министров. В частности, Вадим Пристайко может быть уволен с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо него планируется назначить Ольгу Стефанишину (бывшего руководителя правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции).

Нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко может стать министром культуры и информационной политики. Также предлагается назначить министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Во втором чтении предлагается рассмотреть законопроект о “ворах в законе”.

В первом чтении Парламент рассмотрит изменения в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства и законопроект о таможенном тарифе.

Для включения в повестку дня и принятия решения предложен проект по обеспечению соблюдения госгарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ, а также изменения в Бюджетный кодекс.

К рассмотрению запланирован и вопрос изменений относительно воинских званий военнослужащих.