Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 4314 в первом чтении проголосовали 267 нардепов, а во втором – 270.

Согласно пояснительной записке, законопроект “разработан с целью создания условий для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от COVID-19”.

Документом вносятся изменения в законы Украины “О лекарственных средствах” и “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)”.

Законопроектом сокращаются сроки:

• утверждения протоколов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавируса, вакцин от COVID-19 и других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни;

• проведения экспертизы регистрационных материалов указанных лекарственных средств и материалов;

• принятия решения о государственной регистрации или об отказе в госрегистрации таких лекарственных средств, а также решения о внесении изменений в такие регистрационные материалы.

Срок, в течение которого будут рассматривать документы для начала испытаний и регистрировать вакцину, составит до 5 дней.

Указанные положения могут применяться только при условии, что лекарственные средства, вакцины и иммунобиологические препараты зарегистрированы компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или зарегистрированы по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза (либо же проходят клинические испытания в этих странах).