Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект об особенностях составления административных протоколов в отношении судей, судей Конституционного суда.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №4471 проголосовали в первом чтении 325 нардепов, а во втором – 321.

Документом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на внедрение “дополнительных механизмов соблюдения гарантий независимости судей, судей КСУ при реализации полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции”.

Документом определяются субъекты, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях со стороны НАПК, определяется порядок вручения протокола. Кроме того, устанавливаются особенности предоставления объяснений в протокол судьями, судьями КСУ.

Речь идет об ответственности судей по таким статьям: 172-4 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172-9 (непринятие мер по противодействию коррупции), 188-46 (невыполнение законных требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции) , 212-15 (нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, нарушение порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии, нарушение порядка предоставления или получения финансовой поддержки для осуществления предвыборной агитации или агитации референдума).

Так, протокол в отношении судьи, судьи Конституционного суда должен составлять глава НАПК или его заместитель.

Протокол составляется в трех экземплярах, два из которых направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении судье, который привлекается к административной ответственности, для ознакомления, предоставления объяснений, замечаний и подписания.

Впоследствии один экземпляр протокола вместе с пояснениями или замечаниями судья направляет НАПК заказным почтовым отправлением (в течение 7 рабочих дней со дня получения). Второй экземпляр протокола остается у судьи.

О составлении протокола об административном правонарушении в отношении судьи НАПК уведомляет, соответственно, Высший совет правосудия или председателя КСУ.

Судья имеет право в течение 7 рабочих дней с даты получения протокола вернуть экземпляр протокола об административном правонарушении и дать объяснения относительно обстоятельств, что могут свидетельствовать о правонарушении, уполномоченному лицу НАПК лично или в присутствии соответственно инспектора Высшего совета правосудия / главы КСУ (его заместителя).

Протокол о таком административном правонарушении вместе с другими материалами направляется в местный общий суд по месту совершения правонарушения.

В случае неполучения в течение 15 рабочих дней с даты направления экземпляра протокола от судьи, в суд направляется третий экземпляр с указанием об отказе судьи от подписания протокола и дачи объяснений.