Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4460-д в первом чтении проголосовали 287 нардепов, а во втором – 289.

Инициаторами документа выступили нардепы от “Слуги народа” и “Батькивщины”.

Как известно, 27 октября Конституционный суд признал неконституционным ряд положений закона “О предотвращении коррупции” и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. КСУ признал неконституционной статью 366-1, в которой говорилось об ответственности за ложные сведения в декларациях. Признанного виновным по этой статье могли лишить свободы сроком до двух лет.

Это решение КСУ вызвало критику со стороны международных партнеров Украины.

Принятый сегодня закон призван решить эту проблему и восстановить ответственность за недостоверное декларирование, отмененную скандальным решением КСУ. Кроме того, документ предусматривает ответственность за умышленное непредставление декларации.

Голосование сегодня происходило по упрощенной процедуре ad hoc.

Базой для законопроекта стал документ рабочей группы ВР, а также президентский проект закона. Это первый закон, принятый Верховной Радой для решения конституционного кризиса.

Законопроектом вносятся изменения в ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (“Нарушение требований финансового контроля”), которые уточняют субъектов данного правонарушения.

Они также позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации отличаться от достоверных на сумму “от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц” (по состоянию на сегодняшний день это от 227 тыс. до 1 млн 135 тыс. грн), а не “от 100 до 250 прожиточных минимумов” как указано в действующей редакции.

В Уголовный кодекс Украины добавлены две статьи: 366-2 (декларирование недостоверной информации) и 366-3 (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Согласно статье 366-2, в случае, если недостоверные сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (от 1 млн 135 тыс. до более 9 млн грн), грозит ответственность в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42500 – 51000 гривен) или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов – предусмотрено наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 – 85 000 гривен) или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно статье 366-3, уголовная ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации наступает в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.