Верховная Рада сегодня на заседании поддержала за основу законопроект № 3485 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 292 народных депутатов Украины.

Отмечается, что документ направлен на устранение пробелов и шероховатостей, корреляцию сроков, упрощение избирательных процедур и их унификации для упрощения избирательного процесса, унификации норм Избирательного кодекса и защиты избирательных прав граждан.

Депутаты предлагают внести изменения во все четыре книги Избирательного кодекса.

“Увеличивается доступ к местной власти за счет уменьшения залога. Мы предлагаем уменьшить его вдвое. Также мы вводим двойное выдвижение. Это инновационно, такого не было в украинской истории. Один и тот же кандидат может выдвигаться и в областной совет, и в совет объединенной территориальной общины”, – отметил глава фракции “Слуги народа” Александр Корниенко.

Согласно законопроекту, внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В год проведения очередных местных выборов все голосования должны будут проходить только один раз – в последнее воскресенье октября.

Также депутаты предлагают ввести возможность использования инновационных технологий в избирательном процессе, в частности, подачу документов кандидатами в режиме онлайн, голосование на участке с помощью компьютера и подсчет голосов с помощью электронных систем.

Также документом предлагается увеличить санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства и устанавить ответственность за подделку документов и другие нарушения.

Кроме того, предлагается ввести механизм борьбы с “двойниками” на выборах президента Украины.