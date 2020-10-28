Covid-19 Украина

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Разумков поручил пресс-службе ВР пересмотреть решение о лишении аккредитации «Слідство.Інфо»

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований лишения аккредитации.

Среда, 28 октября 2020, 18:04

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам “Слідство.Інфо” посещать парламент.

“Находясь с визитом в Германии, мы с удивлением узнали о предложении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины о лишении некоторых СМИ аккредитации в Верховную Раду. Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады Дмитрий Разумков предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной совета Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации”, – сообщила Туний.

По ее словам, Разумков подчеркнул, что журналисты таких проектов, как например, “Слідство.Інфо” имеют неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность.

Теги: Верховная Рада, Дмитрий Разумков, журналисты, ЗМІ

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