В феврале 2020 рейтинг "Оппозиционной платформы ˗ За жизнь", "Европейской солидарности" и "Батькивщины" вырос, а партия "Голос" не попала бы в Раду с 3,2% поддержки избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

За “Оппозиционную платформу ˗ за жизнь” готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за “Европейскую солидарность” ˗ 13%, за ВО “Батькивщина” ˗ 10%, за партию “Сила и честь” ˗ 5%”.

Таким образом, в Верховную Раду не попала бы партия певца Святослава Вакарчука “Голос”, зато, с учетом погрешности, имела шанс пройти бы “Сила и честь” Игоря Смешко.

Социологи отмечают, что по сравнению с результатами январского опроса уровень поддержки “Слуги народа” снизился с 45% до 36%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.