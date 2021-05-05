У партійному рейтингу зараз лідирують пропрезидентська політсила "Слуга народу" та "Європейська Солідарність". При цьому відрив між вказаними партіями становить менш, ніж 4%.

Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 16-22 квітня 2021 року.

Так, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в другій половині квітня, то відносно більшу підтримку отримала б партія “Слуга народу”, яку готові були підтримати 21,3% респондентів (серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором).

На другому місці – “Європейська Солідарність”, яку могли б підтримати 17,7% опитаних (серед тих, хто визначився з вибором). Відтак, відрив між “СН” та “ЄС” склав 3,6%.

Третє-четверте місця ділять “ОПЗЖ” (12,2% респондентів) та “Батьківщина” (10,2%). Як зазначили соціологи, різниця в підтримці вказаних двох політсил – у межах статистичної похибки.

Могла б подолати прохідний 5-відсотковий бар’єр також партія “Сила і Честь” (7,6% серед тих, хто визначився з вибором).

Підтримка інших партій – нижче прохідного бар’єру. Водночас відносно наближені до нього Радикальна партія (4,1%), “Українська стратегія Гройсмана” (3,9%) та “Громадянська позиція” (3,7%).

Як уточнили соціологи, порівняно з лютим зросла підтримка “Слуги народу” (+5,8% серед тих, хто визначився з вибором).

Рейтинг “Євросолідарності” фактично не змінився порівняно з лютим.

Натомість, простежується зниження рейтингу “ОПЗЖ” (-4,6%), “Батьківщини” (-3%), “Голосу” (-2,1%).

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Відтак, рейтинг “слуг народу” знизився вдвічі, а рівень підтримки “ЄС” більш ніж удвічі зріс.

Всеукраїнське опитування громадської думки здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted-telephone-interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2003 респондентів, котрі мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.