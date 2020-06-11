Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с апреля снизился на 5 % и сейчас составляет 37,6 % (среди тех, кто определился со своим выбором).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, если бы выборы президента Украины проходили в конце мая-начале июня, то среди избирателей, которые определились с выбором:

• 37,6 % проголосовали бы за Владимира Зеленского;

• 16,2 % – за лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко;

• 13,2 % – за сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко;

• 8,7 % – за лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко;

• 6,8 % – за лидера партии “Сила и честь” Игоря Смешко;

• 4,4 % – за лидера “Гражданской позиции” Анатолия Гриценко;

• 4,4 % – за лидера Радикальной партии Олега Ляшко;

• 3 % – за лидера партии “Голос” Святослава Вакарчука;

• 2 % – за Александра Вилкула;

• за других кандидатов – 3,6 %.

Как уточнили в КМИС, именно показатели поддержки политиков среди определившихся избирателей лучше всего соответствуют возможным результатам выборов.

Стоит отметить, что в предыдущем исследовании, которое проводилось КМИС в конце апреля, 42,6 % респондентов заявили о готовности проголосовать за Зеленского, если бы выборы проходили в ближайшее время. Таким образом, рейтинг главы государства снизился на 5 %.

В то же время с апреля вырос рейтинг Петра Порошенко: с 14,9 % до 16,2 %.

Также улучшил позиции Юрий Бойко: с 12,2 % в апреле до 13,2% на начало июня.

Поддержка Юлии Тимошенко немного снизилась: с 9,7 % в апреле до 8,7 %.

Опрос КМИС проводился с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7 % для показателей близких к 50 %, 1,5 % – для показателей близких к 25 %, 1 % – для показателей близких к 10 %, 0,8 % – для показателей близких к 5 %, 0,4 % – для показателей близких к 1 %.