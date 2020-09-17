Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, которые касаются дорожной инфраструктуры и перераспределения средств между облгосадминистрациями.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 3991 “О внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2020 год” (относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений)” поддержали 255 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документом предусмотрено дополнить раздел “Заключительные положения” закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год” новым пунктом относительно предельной величины местного долга по местным заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности.

Законопроект позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30 % объема субвенции из госбюджета на эти цели.

Документом также предлагается увеличить доходную часть госбюджета на 750 млн грн – до 978,925 млрд грн, и на столько же расходную – до 1,269 трлн грн.

Предполагается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.

Проект закона предлагает увеличить расходы на: Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автодорог (на улучшение состояния автомобильных дорог), Министерство юстиции, Государственное бюро расследований, областные госадминистрации.

Указанные дополнительные расходы предполагается частично обеспечить за счет увеличения доходов от собственности и предпринимательской деятельности и других поступлений, а также уменьшения бюджетных расходов Министерства соцполитики и Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Так, предусмотрено на 2,16 млрд грн сократить расходы на Министерство соцполитики на финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также будут сокращены расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов (на 9,8 млн грн).