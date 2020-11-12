Об этом сообщает телеканал CNN.
Пока президент Дональд Трамп утверждает без доказательств, что выборы были сфальсифицированы, и что его шансы на второй срок были украдены, союзники Республиканской партии неохотно признают Байдена в качестве избранного президента.
По мнению Кунса, республиканским лидерам пора встать и сказать: “Мы должны принять результаты этих выборов”.
“Они звонят мне, чтобы сказать: “Передайте, пожалуйста, мои добрые пожелания избранному президенту, но я пока не могу сказать это публично. Моя работа состоит в том, чтобы продолжать в частном порядке призывать их делать правильные вещи. И помочь президенту принять реальность и помочь республиканцам выступить публично”, – заявил демократ, при єтом не называя имен республиканцев.
Глава Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи не подписала ключевой документ, необходимый команде Байдена для официального начала процесса перехода, поскольку Трамп отказывается признать результаты выборов. Представители Байдена не исключают подачи судебного иска против GSA, чтобы переходный процесс все же начался.
- Около 80% американцев, в том числе более половины сторонников Республиканской партии, признают избранного президента Джо Байдена победителем на выборах в США.
- Избранный президент Джо Байден считает меры по переходу власти будут удачными несмотря на препятствия со стороны действующего президента Дональда Трампа.
- В новом большом иске кампании Трампа в Пенсильвании утверждается, что фальсификация избирателей потенциально имела место лишь в двух округах Фаетт и Люцерн, которые проголосовали за президента Дональда Трампа.