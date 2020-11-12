Сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс заявил во вторник, что коллеги-республиканцы в частном порядке просят его поздравить избранного президента Джо Байдена с победой на выборах, потому что они не могут сделать это публично.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Пока президент Дональд Трамп утверждает без доказательств, что выборы были сфальсифицированы, и что его шансы на второй срок были украдены, союзники Республиканской партии неохотно признают Байдена в качестве избранного президента.

По мнению Кунса, республиканским лидерам пора встать и сказать: “Мы должны принять результаты этих выборов”.

“Они звонят мне, чтобы сказать: “Передайте, пожалуйста, мои добрые пожелания избранному президенту, но я пока не могу сказать это публично. Моя работа состоит в том, чтобы продолжать в частном порядке призывать их делать правильные вещи. И помочь президенту принять реальность и помочь республиканцам выступить публично”, – заявил демократ, при єтом не называя имен республиканцев.

Глава Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи не подписала ключевой документ, необходимый команде Байдена для официального начала процесса перехода, поскольку Трамп отказывается признать результаты выборов. Представители Байдена не исключают подачи судебного иска против GSA, чтобы переходный процесс все же начался.