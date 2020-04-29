Видеозапись, где видно свободный вход в ресторан, Береза опубликовал на своей странице в Facebook.
“Специально подъехал к ресторану “Велюр”. И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли вход на летнюю терассу, который и так был закрыт. А вход в ресторан работает”, – пишет он.
Ой, як невдобно вийшло. )))Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли… вход на летнюю терассу, который и так был закрыт. А вход в рестопан работает. И все остальное тоже. Откуда знаю? Мне местные жители об этом сообщили. Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете.
Gepostet von Borislav Bereza am Mittwoch, 29. April 2020
Напомним, что лидер Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко в сопровождении группы лиц якобы замуровал вход в ресторан “Велюр”, который принадлежит народному депутату от партии “Слуга народа” Николаю Тищенко.
- Ранее журналисты выяснили, что ресторан Николая Тищенко “Велюр”, расположенный на улице Льва Толстого в Киеве, продолжает работать во время карантина. Журналисты зафиксировали на видео, как в ресторан “Велюр” приезжают гости и проводят там по несколько часов. Среди гостей — народные депутаты и бизнесмены.
- Тищенко, в свою очередь, заверил, что в “Велюре” он “иногда проводит личные встречи”.
- Позже в ресторан “слуги” Тищенко с проверкой пришла полиция