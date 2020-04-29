Видеозапись, где видно свободный вход в ресторан, Береза опубликовал на своей странице в Facebook.

“Специально подъехал к ресторану “Велюр”. И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли вход на летнюю терассу, который и так был закрыт. А вход в ресторан работает”, – пишет он.

Ой, як невдобно вийшло. )))Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли… вход на летнюю терассу, который и так был закрыт. А вход в рестопан работает. И все остальное тоже. Откуда знаю? Мне местные жители об этом сообщили. Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете.

Gepostet von Borislav Bereza am Mittwoch, 29. April 2020

Напомним, что лидер Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко в сопровождении группы лиц якобы замуровал вход в ресторан “Велюр”, который принадлежит народному депутату от партии “Слуга народа” Николаю Тищенко.