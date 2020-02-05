Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что результаты расследования уголовного дела по факту прослушивания комнаты для совещаний Премьер-министра Украины могут быть обнародованы в течение двух недель.

Об этом он заявил во время заседания правоохранительного комитета Рады.

“Относительно прослушивания премьер-министра Украины, расследование проводится сейчас СБУ, мы заслушивали это производство на прошлой неделе. Пока нет окончательных результатов. Я думаю, что где-то, возможно, в течение недели-двух, как нам сообщали наши коллеги, мы будем способны иметь результат, о котором мы сообщим президенту и обществу”, – заявил Рябошапка.

Как известно, ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.

Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.