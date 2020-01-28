Об этом сообщает в Facebook “Адвокатская совещательная группа” (объединение адвокатов Небесной сотни).

“Хорошие новости из Офиса Генерального прокурора. Изменена группа прокуроров по делу об убийствах на ул. Институтской 20.02.2014 года. После удовлетворения отвода фейковых прокуроров 14.01.2020 Святошинским районный судом, Генеральный прокурор 27 января своим постановлением вернул “оригинальный” состав группы прокуроров – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу”, – отмечается в сообщении.

Как известно, Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу в декабре 2019 года. Под руководством новой прокурорской группы бывшие “беркутовцы”, обвиняемые по делу о гибели активистов Майдана в 2014 году, – Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура и Александр Маринченко были освобождены и переданы для обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и боевиками “ДНР/ЛНР”.

14 января Святошинский районный суд Киева принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу бывших “беркутовцев”.