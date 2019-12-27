Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-сотрудников подразделения спецназначения "Беркут" в день рассмотрения апелляций на их арест.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 27 декабря, Киевский апелляционный суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут”.

Во время судебного заседания стало известно, что Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка принял решение о полной замене группы прокуроров по одному из рассматриваемых производств.

“Пришли другие прокуроры и принесли постановление про то, что теперь полностью заменена группа прокуроров в уголовное производстве, которое мы сейчас рассматриваем. Но дело в том, что это уголовное производство — результат объединения двух производств. Постановление, принесенное прокурорами, касается только одного из двух производств. Теперь прокуроры, которые до того принимали участие фактически потеряли полномочия, если верить этому постановлению. А новые прокуроры этих полномочий не получили”, — объяснила адвокат пострадавших активистов Майдана Евгения Закревская.

“Я впервые вижу такое в жизни, что на заседание приходят прокуроры, которые ни одного дня в этом деле не были, … они не осведомлены в этом деле”, — добавила она.

В свою очередь группа прокуроров, которая, согласно постановлению Рябошапки, потеряла полномочия в одном из производств, вновь попросила о переносе заседания для получения уточнений. В ответ на этой судьи отметили, что полномочия старой группы прокуроров в одном из производств остаются, а потому рассмотрение дела может быть продолжено при участии двух групп прокуроров.

Адвокаты семей Небесной сотни заявили об отводе новой группы группы прокуроров.

“Я считаю, что существуют основания, обстоятельства, которые вызывают сомнения в беспристрастности и процессуальной самостоятельности этих прокуроров. … У них одна цель — замена меры пресечения обвиняемым для того, чтобы ни завтра могли быть обменены. Я уверена, что на них оказывалось давлении и они будут транслировать волю государства в лице Администрации Президента без учета рисков”, — подчеркнула адвокат Закревская.

После обсуждения судья удалились в комнату для совещаний.

Обновлено (18:40):

По итогам совещания коллегия судей приняла решение не удовлетворять ходатайство адвоката Закревской, Свое решение судьи обосновали тем, что для отвода “нет оснований”.

В новую группу вошли: Сергей Куцый, Александр Субботин, Шеваленко.