На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради народні депутати займалися обговоренням правок до "земельного" закону. Проте були й ті, кого більше цікавили інші справи, – наприклад, вибір авто.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про представника фракції “Слуги народу” Євгена Петруняка.

У момент, коли народні обранці займалися правками до законопроєкту про “земельну децентралізацію”, нардеп-“слуга” активно переписувався щодо купівлі автомобіля.

Листування потрапило в об’єктив фотокореспондента #Букв.

Співрозмовник нардепа Петруняка пропонував йому різні варіанти з ресурсу Auto RIA: зокрема, Audi A4 2017 року випуску та Volkswagen Passat 2016 року.

Варто зазначити, що Євген Петруняк раніше був помічений на тому, що розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей під час засідання Ради. Після того, як цей інцидент був висвітлений у ЗМІ, нардеп зайнявся пошуком новин про себе в Інтернеті.

Як відомо, нардепи зараз розглядають правки до проєкту закону №2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.

Документ передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.

До нього було подано 3128 пропозицій та поправок. Народні депутати загалом встигли розглянули 1831 правку. Жодна не знайшла підтримки в залі.