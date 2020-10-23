Об этом проинформировали в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Испытания автономного робота провели исследовательская группа Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия “Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами”.

Также во время работ использовались беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве (гамма-спектрометр, лидар, фотограмметрия, гиперспектральный и нейтронный датчики).

Радиометрические и геофизические работы проходили на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов “Рыжий лес”, на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов “Подлесный” и “Буряковка”.

По результатам исследований ожидается получение изображений в 3-D формате и карты распределения активности радионуклидов на этой территории.

Это позволит обновить карты распределения радиационного загрязнения на участках, где проводилось обследование.

СПРАВКА. Boston Dynamics была создана в 1992 года специалистом по робототехнике Марком Райбертом на основе инженеров из Массачусетского технологического института (MIT). В 2013 году компанию купила корпорация Google, однако впоследствии она была продана из коммерческих соображений. Boston Dynamics получила известность благодаря разработке военного четвероногого робота BigDog по заказу управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA).

Spot — четвероногий робот, впервые представленный компанией 23 июня 2016 года. Он способен развивать скорость до 1,6 м/сек и осваивать местность с помощью стереокамер, которые в сумме дают угол обзора в 360°. Его вес составляет всего 25 кг, что делает его одним из самых легких роботов.

Этот гибкий робот способен попадать в труднодоступные места и может быть перенастроен для выполнения широкого круга задач. Он может быть использован с целью повысить эффективность работы компании или снизить риски, связанные с безопасностью, для ее работников.