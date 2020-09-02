Рош-Ха-Шана в Умани: полиция перешла на усиленный режим работы

В Умани сотрудники правоохранительных органов перешли на усиленный режим несения службы в связи с приездом хасидов. Сейчас в городе находится около полусотни паломников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам заместителя председателя Национальной полиции Александра Фацевича, порядок в городе будет обеспечивать более 500 полицейских.

“Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий”, – сообщил он.

При этом Фацевич добавил, что необходимо, чтобы жители города и паломники неукоснительно соблюдали противоэпидемические меры.

Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.