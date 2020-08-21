Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

“Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники”, – заявил в комментарии журналистам заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.

В свою очередь главврач Омской больницы Александр Мураховский рассказал “Интерфаксу”, что медики “не рекомендуют авиаперелет” Навального, но считают возможным.

“Мы не рекомендуем авиаперелет, тем не менее, супруга настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Сейчас мы считаем, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов”, – отметил он.

Мураховский добавил, что Навальный все еще находится без сознания, однако наблюдается “некоторое улучшение его состояния”.

А пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем Twitter сообщила, что Навального могут перевезти в Германию уже в ближайшее время.

“Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же”, – написала она.

Позже Ярмыш уточнила, что вылет “состоится не раньше, чем через 7 часов”. Тем самым она опровергла информацию лечащего врача Навального – Анастасии Васильевой, что самолет с оппозиционером отправится в Германию через два часа.