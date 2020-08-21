Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.
“Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники”, – заявил в комментарии журналистам заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
В свою очередь главврач Омской больницы Александр Мураховский рассказал “Интерфаксу”, что медики “не рекомендуют авиаперелет” Навального, но считают возможным.
“Мы не рекомендуем авиаперелет, тем не менее, супруга настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Сейчас мы считаем, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов”, – отметил он.
Мураховский добавил, что Навальный все еще находится без сознания, однако наблюдается “некоторое улучшение его состояния”.
А пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем Twitter сообщила, что Навального могут перевезти в Германию уже в ближайшее время.
“Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же”, – написала она.
Позже Ярмыш уточнила, что вылет “состоится не раньше, чем через 7 часов”. Тем самым она опровергла информацию лечащего врача Навального – Анастасии Васильевой, что самолет с оппозиционером отправится в Германию через два часа.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Теперь он в реанимации без сознания. Известно о том, что состояние политика стабильно тяжелое. Он в коме.
- Сегодня утром сообщалось, что медики больницы скорой помощи в Омске (Россия) всячески препятствуют и не позволяют транспортировать оппозиционера Алексея Навального в клинику на территории Германии.
- Сегодня днем городскую больницу Омска, где находится в коме российский оппозиционер Алексей Навальный, посетили немецкие врачи.