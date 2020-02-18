Об этом проинформировали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Согласно расчетам ведомства, к 2022-2023 годам ударные группировки России уже будут способны проводить полноценные стратегические наступления против Украины без проведения дополнительной мобилизации.

“Сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения. Происходит переоснащение ядерной компоненты”, – подчеркивают в управлении разведки.

Так, ракетные системы “Тополь” в РФ будут заменять системами “Ярс”. Продолжается развитие новой ракетной системы “Cармат”. По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 тыс. километров, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

“На сегодняшний день проходит перевооружение на ракетные системы “Ярс”, которые заменят “Тополь”. Происходит развитие новой ракетной системы “Сармат”. Дальность пуска таких ракет – от 6 тысяч до 12 тысяч километров”, – отметил Скибицкий.