Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“В Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт – автобус, трамвай, троллейбус… С 25 мая будет возобновлена работа метрополитена”, – подчеркнул он.
По словам Кличко, с 23 мая также начнут работать магазины площадью до 1000 кв. м.
Кроме того, с 23 мая откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.
С 25 мая планируется открыть промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.
“Решение относительно даты открытия больших торговых центров мы примем отдельно – после того, как метро возобновит свою работу”, – подчеркнул Кличко.
Он уточнил, что ослабление карантинных ограничений должно происходить “с соблюдением всех норм и регламентов”.
(На видео – с 2:50)
- Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что в Украине с 25 мая заработает метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
- Киевский метрополитен после возобновления работы будет работать без жетонов, пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом.