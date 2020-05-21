С 23 мая в Киеве в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая – метрополитен.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“В Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт – автобус, трамвай, троллейбус… С 25 мая будет возобновлена работа метрополитена”, – подчеркнул он.

По словам Кличко, с 23 мая также начнут работать магазины площадью до 1000 кв. м.

Кроме того, с 23 мая откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

С 25 мая планируется открыть промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

“Решение относительно даты открытия больших торговых центров мы примем отдельно – после того, как метро возобновит свою работу”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что ослабление карантинных ограничений должно происходить “с соблюдением всех норм и регламентов”.

(На видео – с 2:50)